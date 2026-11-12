محافظ كربلاء يقرر رفع سيطرات عدة في المحافظة

قرر محافظ ، الخميس، رفع سيطرات عدة في المحافظة.​

وقال إعلام المحافظة في بيان، "محافظ يقرر رفع سيطرات الإبراهيمية وسيطرة الوسطية ومقر فوج الملاعب في قضاء الحر وتحويلها إلى شوارع عامة لتسهيل حركة المواطنين".

وأضاف البيان "كذلك يضع خطة لفتح شوارع ويدرس إعادة فتح (ع) في أمام المركبات بعد الدوام الرسمي لتخفيف الزخم المروري".