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محافظ كربلاء يقرر رفع سيطرات عدة في المحافظة
محليات
2026-11-12 | 15:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
328 شوهد
قرر محافظ
كربلاء
نصيف جاسم الخطابي
، الخميس، رفع سيطرات عدة في المحافظة.
وقال إعلام المحافظة في بيان، "محافظ
كربلاء
نصيف جاسم الخطابي
يقرر رفع سيطرات الإبراهيمية وسيطرة
النجف
الوسطية ومقر فوج الملاعب في قضاء الحر وتحويلها إلى شوارع عامة لتسهيل حركة المواطنين".
وأضاف البيان "كذلك يضع خطة لفتح شوارع
العباسية
ويدرس إعادة فتح
شارع العباس
(ع) في
المدينة القديمة
أمام المركبات بعد الدوام الرسمي لتخفيف الزخم المروري".
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