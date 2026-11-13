رسميا.. اغلاق منفذ مندلي مع ايران

وقال المصدر لـ ، انه "تم اغلاق منفذ مندلي الحدودي منذ الساعة الثامنة صباحا بصورة مؤقتة".واضافت ان "اغلاق المنفذ جاء لغرض استكمال المتطلبات الفنية وأعمال التهيئة والصيانة اللازمة ولا سيما مع اقتراب موسم الأمطار وما قد يرافقه من ظروف جوية تؤثر في حركة العجلات وانسيابية العمل داخل المنفذ".وكانت هيئة المنافذ الحدودية قد اعلنت في وقت سابق، انه سيتم إغلاق منفذ مندلي الحدودي اعتباراً من اليوم الجمعة الساعة الثامنة صباحا وبصورة مؤقتة.