العدل تعلن مباشرة شعبة استقبال شكاوى وطلبات الكورد الفيليين

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لـ ، أن "المباشرة جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس اللجنة، وزير العدل ، بشأن استحداث شعبة متخصصة لاستقبال شكاوى وطلبات الكورد الفيليين"، مبينة أن "الشعبة باشرت استقبال المواطنين وتسلم طلباتهم وشكاواهم".وأضافت أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الاهتمام بهذه الشريحة التي تعرضت لسياسات الاضطهاد والإقصاء إبان النظام السابق، والعمل على متابعة شؤونها والاستجابة لمطالبها".وأشارت الوزارة إلى أن "الشعبة ستتولى دراسة الطلبات والشكاوى وعرضها على الوزير بشكل مباشر، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجتها وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة".