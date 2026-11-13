انهيار في الحارثية ببغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرق الإنقاذ التابعة لمديرية الدفاع المدني انتشلت، فجر اليوم الجمعة، جثة عامل (من مواليد عام 2003)، إثر حادث انهيار جدار المرافق الصحية داخل مول في منطقة ببغداد".واضافت ان "الفرق المختصة وفريق البحث والإنقاذ العراقي التابع لمديرية الدفاع المدني هرعت فور تلقي نداء الاستغاثة، وباشرت أعمال البحث ورفع الأنقاض والركام بدقة عالية، حيث تمكنت من إخراج الجثة وتأمين موقع الحادث، وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية والأصولية المتبعة".وتابعت انه "تم فُتح تحقيق فوري من قبل الجهات المختصة للوقوف على الأسباب الفنية وراء وقوع ، والتأكد من مدى الالتزام بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني داخل المجمع التجاري".