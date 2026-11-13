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قضيتا العلواني وجرف الصخر ابرز محاور خطبة الجمعة بالنجف
محليات
2026-11-13 | 04:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
306 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
حذر امام
جمعة النجف
السيد
صدر الدين القبانجي
، اليوم الجمعة، من الاستغلال الطائفي لمقتل
احمد العلواني
، فيما شدد على إبعاد قضية جرف النصر عن الحسابات السياسية.
وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة وتابعتها
السومرية نيوز
، ان "
السعودية
كرمت هيئة
الحج العراقية
بوصفها أفضل بعثة للحج، فيما يقول رئيس
الطيران المدني
السعودي إن دول العالم تستند إلى تجربة
العراق
في
إدارة شؤون الحج
"، مقدما الشكر الى
هيئة الحج
العراقية.
وحذر من "الاستغلال الطائفي لمقتل
احمد العلواني
"، موضحا ان "أوليات التحقيق تشير إلى أن المسألة بعيدة عن الطائفية".
ودعا "إلى استكمال التحقيق في هذه القضية".
وبشان فتح منفذ الشيب وإغلاق منفذ المندلي مرة أخرى، اكد "على ضرورة ملاحظة مصالح شعبنا ومشاعره، بعيداً عن الضغوط الأجنبية، ويجب ملاحظة علاقتنا مع الجارة الجمهورية الإسلامية، وعدم الاصطفاف مع صف الأعداء، خاصة وقد دخل العراق على الخط بين
إيران
وأمريكا"، موضحا "إذا أراد العراق أن يكون وسيطاً، فذلك لا يسمح له بأن يقف إلى جانب أحد الطرفين ضد الطرف الآخر، مما يؤثر على مهمة الوساطة سلبياً".
وفي الشأن العراقي أيضاً قال ان "مظاهرات أهالي شمال
البصرة
، وبخاصة في قضاء
الصادق
عليه السلام، ما تزال مستمرة، مطالبين بتأهيل الطريق المسمى بشارع المـ.. ـوت، إضافة إلى العناية بالبنى التحتية وأزمة المياه، والدعوة إلى تأسيس جامعة في شمال البصرة"، داعيا "الحكومة المحلية والمركزية إلى العناية بمطالب هؤلاء المتظاهرين".
وذكر ان "جرف النصر وقضية تهريب النفط بين النفي والإثبات"، مشددا على "إبعاد هذه القضية عن الحسابات السياسية، وليأخذ التحقيق مجراه الصحيح".
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الدين
صدر الدين القبانجي
إدارة شؤون الحج
الطيران المدني
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