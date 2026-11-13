قضيتا العلواني وجرف الصخر ابرز محاور خطبة الجمعة بالنجف

وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة وتابعتها ، ان " كرمت هيئة بوصفها أفضل بعثة للحج، فيما يقول رئيس السعودي إن دول العالم تستند إلى تجربة في "، مقدما الشكر الى العراقية.وحذر من "الاستغلال الطائفي لمقتل "، موضحا ان "أوليات التحقيق تشير إلى أن المسألة بعيدة عن الطائفية".ودعا "إلى استكمال التحقيق في هذه القضية".وبشان فتح منفذ الشيب وإغلاق منفذ المندلي مرة أخرى، اكد "على ضرورة ملاحظة مصالح شعبنا ومشاعره، بعيداً عن الضغوط الأجنبية، ويجب ملاحظة علاقتنا مع الجارة الجمهورية الإسلامية، وعدم الاصطفاف مع صف الأعداء، خاصة وقد دخل العراق على الخط بين وأمريكا"، موضحا "إذا أراد العراق أن يكون وسيطاً، فذلك لا يسمح له بأن يقف إلى جانب أحد الطرفين ضد الطرف الآخر، مما يؤثر على مهمة الوساطة سلبياً".وفي الشأن العراقي أيضاً قال ان "مظاهرات أهالي شمال ، وبخاصة في قضاء عليه السلام، ما تزال مستمرة، مطالبين بتأهيل الطريق المسمى بشارع المـ.. ـوت، إضافة إلى العناية بالبنى التحتية وأزمة المياه، والدعوة إلى تأسيس جامعة في شمال البصرة"، داعيا "الحكومة المحلية والمركزية إلى العناية بمطالب هؤلاء المتظاهرين".وذكر ان "جرف النصر وقضية تهريب النفط بين النفي والإثبات"، مشددا على "إبعاد هذه القضية عن الحسابات السياسية، وليأخذ التحقيق مجراه الصحيح".