التربية تنشر تفاصيل امتحانات الدور الثالث

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لـ ، أن "الامتحانات ستبدأ عند الساعة الواحدة ظهراً، حسب التوقيت المحلي لمدينة ، داخل وخارجه".وأضافت، أنه "في حال تزامن أحد أيام الامتحانات مع رسمية، سيتم ترحيل امتحان ذلك اليوم إلى اليوم التالي، مع الحفاظ على تسلسل المواد وفق الجدول المعلن".وأشارت إلى أن "الامتحانات العملية والتطبيقية للفروع الصناعي والحاسوب وتقنية المعلومات والسياحة والفندقة ستُجرى يوم الثلاثاء الموافق 24 تشرين الثاني 2026".