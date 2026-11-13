القضاء يوضح بشان تلقي سياسيين رسائل منسوبة إلى شخصية قضائية

وقال في بيان ورد لـ ، أنه "لوحظ خلال الأيام الماضية تلقي عدد من الشخصيات التنفيذية والسياسية اتصالات ورسائل منسوبة إلى شخصية قضائية، تتضمن ادعاء صدورها عنها".واضاف أن "تلك الاتصالات والرسائل غير صحيحة، وأن هناك شخصاً ينتحل صفة الشخصية القضائية في إجرائها، وتجري حالياً متابعة الموضوع والبحث عن الشخص المعني".ودعا إلى "توخي الحذر وعدم التعاطي مع أي اتصال أو رسالة تُنسب إلى تلك الشخصية القضائية، إلا بعد التحقق من صحتها، تجنباً للوقوع في محاولات انتحال الصفة".