الطيران الحربي يقتل 3 ارهابيين بضربة جوية في كركوك

وذكرت الاعلام الامني في بيان ورد لـ ، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، واستمراراً للعمليات النوعية الاستباقية وبجهد من مديرية الاستخبارات العسكرية لملاحقة فلول العصابات الإرهابية وتجفيف منابعها، تمكنت قطعاتنا الأمنية البطلة في ، مساء اليوم الجمعة وفي تمام الساعة (20:00)، من تنفيذ واجب نوعي وضربة جوية دقيقة في منطقة (آلتون كوبري) من قبل طيران الجيش ضمن قاطع مسؤولية لواء المشاة الثاني والثلاثين بالفرقة الآلية الثامنة، حيث أسفرت هذه العملية عن قتل ثلاثة إرهابيين".واشارت الى انه "تم إلقاء القبض على العنصر الإرهابي الناقل لهما".