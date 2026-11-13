الزيدي يستطلع جوياً مسارات الطريق الحلقي الرابع في بغداد ويوجه بتسريع إنجازه

وذكر لرئيس في بيان، أن أجرى الجولة على متن طائرة مروحية، برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، ووزيري الإعمار والإسكان والنقل، ومدير للقوات المسلحة، وعدد من المستشارين.وأضاف أن الجولة شملت الاطلاع على مسارات الطريق وأطواله، فيما التقى الزيدي في أحد مواقع المشروع العاملين في الشركة المنفذة، واستمع إلى شرح مفصل عن المقاطع الأربعة للطريق ومراحل العمل فيها، فضلاً عن التعارضات الموجودة في بعض المناطق والمتطلبات اللازمة لمعالجتها.وأشار المكتب إلى أن طول الطريق يزيد على 90 كيلومتراً، ومن المقرر أن يحيط بالعاصمة من جهاتها الأربع، مؤكداً أن المشروع يمثل إضافة تنموية واستراتيجية من شأنها الإسهام في تخفيف الاختناقات المرورية وتسهيل حركة النقل بين بغداد والمحافظات، فضلاً عن تنشيط الحركة الاقتصادية.