ترتفع عدة درجات مع عودة الامطار.. تفاصيل الطقس للاسبوع الحالي

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً على العموم مع ظهور بعض الغيوم على فترات في عموم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في عموم البلاد".وأضافت أن "يوم الإثنين سيكون الطقس صحواً على العموم مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في ليلاً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في ".وأشارت إلى أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في عموم البلاد"، لافتة الى أن "يوم الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عما سجل يوم أمس في عموم البلاد".