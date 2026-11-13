مصرع وإصابة شابين بحادث سير في الانبار

وقال المصدر لـ ، انه "لقي شاباً مصرعه واصيب اخر اثر حادث سير وقع في ناحية بمحافظة ".وأضاف المصدر أن "الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم نقل المصاب الى اقرب مستشفى لتلقي العلاج".