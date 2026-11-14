التربية تشكل فريق عمل لمتابعة ادعاءات التلاعب بالدرجات الامتحانية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
عرض نتائج البحث
Enter
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
عرض نتائج البحث
Enter
عرض نتائج البحث
Enter
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
11:00 AM
الى
11:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيطاليا تهزم فرنسا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-581353-639302411581554442.jpg
التربية تشكل فريق عمل لمتابعة ادعاءات التلاعب بالدرجات الامتحانية
محليات
2026-11-14 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
169 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أعلنت
وزارة التربية
، اليوم السبت، عن تشكيل فريق عمل لمتابعة تداعيات ظهور أشخاص يدّعون امتلاكهم تواصل مع موظفين في
اللجنة الدائمة
للامتحانات، ويزعمون قدرتهم على التلاعب وتغيير الدرجات الامتحانية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التربية
كريم السيد
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إنه "بناءً على توجيهات وزير التربية، وبالمتابعة والتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية والمختصة، تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تداعيات ظهور أشخاص يدّعون امتلاكهم تواصل مع موظفين في
اللجنة الدائمة
للامتحانات، ويزعمون قدرتهم على التلاعب وتغيير الدرجات الامتحانية".
وأضاف أن "
وزارة التربية
تؤكد بأن اللجان المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة كافّة، وراجعت الأسماء والمعلومات المتداولة خلال الفترة الماضية، وتبيّن أن هذه الادعاءات لا صحة لها ولا وجود على الإطلاق، وانها تندرج ضمن عمليات الاحتيال والتضليل التي تستهدف الطلبة وأولياء أمورهم".
وأوضح أن "الوزارة تشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب هذه الادعاءات والحسابات التي تروّج لها، لما تمثله من إخلال بسير الامتحانات العامة وإساءة إلى سمعة المؤسسة التربوية ومحاولة للنيل من الثقة بنزاهة الامتحانات ونتائجهاط.
وتابع أن "وزارة التربية تهيب بالطلبة وأولياء أمورهم عدم تصديق أي ادعاءات أو وعود وهمية تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تدعو
هيئة الإعلام
والاتصالات والجهات الأمنية المختصة إلى ملاحقة أصحاب الحسابات الوهمية والمنتحلة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
التربية تقر ضوابط احتساب الشهادات وتشكل لجنة وزارية لدراسة حالات محددة
08:10 | 2026-10-12
تشكيل لجنة لمتابعة الاعتداء على الطلبة العراقيين في إيران
05:52 | 2026-09-07
نص قرار التربية بإضافة درجتين لمعالجة الدرجات الحرجة للصفوف غير المنتهية
03:04 | 2026-10-16
قرار صادم تجاه فريق ريال مدريد للسيدات
12:05 | 2026-10-05
التربية
امتحانات
اللجنة الدائمة
السومرية نيوز
وزارة التربية
هيئة الإعلام
سومرية نيوز
كريم السيد
السومرية
الامتحان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انهيار في الحارثية ببغداد
محليات
54.56%
03:57 | 2026-11-13
انهيار في الحارثية ببغداد
03:57 | 2026-11-13
محافظة عراقية تقترب من درجة الانجماد غدا
محليات
19.28%
01:19 | 2026-11-13
محافظة عراقية تقترب من درجة الانجماد غدا
01:19 | 2026-11-13
عبر معبر غير شرعي وفي 4 أيام فقط.. تفاصيل جديدة عن تحركات المشتبه بهما بمقتل العلواني في بيروت
أمن
15.08%
07:50 | 2026-11-13
عبر معبر غير شرعي وفي 4 أيام فقط.. تفاصيل جديدة عن تحركات المشتبه بهما بمقتل العلواني في بيروت
07:50 | 2026-11-13
العراق يخرج من مرحلة الخطر بعد توقف النزيف
اقتصاد
11.08%
05:48 | 2026-11-13
العراق يخرج من مرحلة الخطر بعد توقف النزيف
05:48 | 2026-11-13
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-13
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
Live Talk
المشاريع الصغيرة والتكافل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-12
Live Talk
المشاريع الصغيرة والتكافل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-12
ناس وناس
شارع الشيخ عمر بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-12
ناس وناس
شارع الشيخ عمر بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-12
عشرين
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
عشرين
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
استديو Noon
استديو نون 10-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-10
استديو Noon
استديو نون 10-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-10
صباحكم أحلى مع سلمى
ظاهرة أكل الورق 10-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-10
صباحكم أحلى مع سلمى
ظاهرة أكل الورق 10-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-10
طل الصباح
سيرة - نصيحة 9-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-09
طل الصباح
سيرة - نصيحة 9-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-09
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-13
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
Live Talk
المشاريع الصغيرة والتكافل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-12
Live Talk
المشاريع الصغيرة والتكافل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-12
ناس وناس
شارع الشيخ عمر بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-12
ناس وناس
شارع الشيخ عمر بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-12
عشرين
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
عشرين
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
استديو Noon
استديو نون 10-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-10
استديو Noon
استديو نون 10-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-10
صباحكم أحلى مع سلمى
ظاهرة أكل الورق 10-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-10
صباحكم أحلى مع سلمى
ظاهرة أكل الورق 10-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-10
طل الصباح
سيرة - نصيحة 9-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-09
طل الصباح
سيرة - نصيحة 9-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-09
اخترنا لك
خلال 3 سنوات.. التربية تعلن إعادة 200 الف طالب وتلميذ إلى مقاعد الدراسة
08:25 | 2026-11-14
بالصور.. جانب من تشييع جنازة النائب السابق أحمد العلواني
07:58 | 2026-11-14
مجلس محافظة كركوك يصوت على قحطان الونداوي محافظاً
07:18 | 2026-11-14
جامعة بغداد تعلن اعداد المقبولين في الدراسة المسائية
06:38 | 2026-11-14
النزاهة تطيح بثلاثة موظفين في بلدية الموصل.. هذه تفاصيل المخالفات
05:54 | 2026-11-14
بيان رسمي بشان الانباء عن غلق الاجواء العراقية لمدة 72 ساعة
05:48 | 2026-11-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.