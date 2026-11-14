التربية تشكل فريق عمل لمتابعة ادعاءات التلاعب بالدرجات الامتحانية

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التربية في بيان ورد لـ ، إنه "بناءً على توجيهات وزير التربية، وبالمتابعة والتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية والمختصة، تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تداعيات ظهور أشخاص يدّعون امتلاكهم تواصل مع موظفين في للامتحانات، ويزعمون قدرتهم على التلاعب وتغيير الدرجات الامتحانية".وأضاف أن " تؤكد بأن اللجان المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة كافّة، وراجعت الأسماء والمعلومات المتداولة خلال الفترة الماضية، وتبيّن أن هذه الادعاءات لا صحة لها ولا وجود على الإطلاق، وانها تندرج ضمن عمليات الاحتيال والتضليل التي تستهدف الطلبة وأولياء أمورهم".وأوضح أن "الوزارة تشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب هذه الادعاءات والحسابات التي تروّج لها، لما تمثله من إخلال بسير الامتحانات العامة وإساءة إلى سمعة المؤسسة التربوية ومحاولة للنيل من الثقة بنزاهة الامتحانات ونتائجهاط.وتابع أن "وزارة التربية تهيب بالطلبة وأولياء أمورهم عدم تصديق أي ادعاءات أو وعود وهمية تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تدعو والاتصالات والجهات الأمنية المختصة إلى ملاحقة أصحاب الحسابات الوهمية والمنتحلة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها".