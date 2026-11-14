خبر سار للطلبة المتقدمين على القبول في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "استجابةً لمناشدات أبنائنا الطلبة، وحرصاً على مستقبلهم الأكاديمي وإتاحة الفرصة أمامهم للقبول وفق رغباتهم الحقيقية ممن لم يظهر لهم في خيارهم الأول؛ وجّه وزير والبحث العلميحيدر بهاء الحسني بفتح بوابة تعديل الترشيح في التعليم وفق الضوابط الآتية:-مدة التقديم ومنصته: يُفتح باب تعديل الترشيح للقبول في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية عبر تطبيق (منصة قدّم) الإلكترونية لمدة 72 ساعة.-الفئة المشمولة: يشمل التعديل الطلبة الذين لم يظهر لهم قبول في خيارهم الأول، سواء أكانوا قد ثبّتوا قبولهم السابق أم لم يثبّتوه، كما يحق للطالب الذي لم يظهر له قبول، أو لم يسبق له التقديم عبر البوابة، التقديم ضمن نافذة تعديل خيارات التقديم.-الاستثناء: لا يحق للطالب الذي ظهر قبوله في خياره الأول التقديم لتعديل الترشيح.-إلغاء القبول السابق: يترتب على إتمام إجراء تعديل الترشيح إلغاء القبول السابق للطالب تلقائياً ولجميع القنوات.-الخيارات المتاحة: يُتاح للطالب اختيار القسم الذي لم يُقبل فيه سابقاً ضمن استمارة تعديل الترشيح، أو التقديم على أي أقسام أخرى متاحة.ودعت الوزارة "الطلبة المشمولين إلى التأكد التام من رغبتهم في التعديل ومراجعة خياراتهم بدقة وعناية قبل تثبيت الإجراء ضمن السقف الزمني المحدد"، موضحة ان "من حق للطالب الذي لم يظهر له قبول، أو لم يسبق له التقديم عبر البوابة، التقديم ضمن نافذة تعديل خيارات التقديم".