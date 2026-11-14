جامعة بغداد تعلن اعداد المقبولين في الدراسة المسائية

وقال مدير والاتصال الحكومي في ، حارث ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إنه " تم قبول 5591 طالباً وطالبة في الدراسة المسائية للعام الدراسي 2026–2027، موزعين على كليات الجامعة وتخصصاتها المشمولة بالقبول، لافتاً الى أن "رئاسة الجامعة استكملت، بتشكيلاتها المختلفة، استعداداتها الأكاديمية والإدارية والخدمية لاستقبال الطلبة المقبولين، وتهيئة القاعات والمختبرات والمتطلبات اللازمة لانطلاق الدراسة وانتظام العملية التعليمية".وأضاف أن "مباشرة الطلبة المقبولين في الدراسة المسائية ودوام طلبة المرحلة الأولى ستبدأ يوم الأحد الموافق 15 تشرين الثاني 2026، وفق التوقيتات المحددة في التقويم الجامعي"، داعياً الطلبة إلى "مراجعة كلياتهم واستكمال إجراءات التسجيل والمباشرة بحسب التعليمات المعلنة."وأكد ضرورة اعتماد الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة والمواقع الرسمية لتشكيلاتها، فضلاً عن صفحات الجامعة الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي، مصدراً حصرياً لمتابعة الإعلانات والتعليمات والمواعيد.ودعا الطلبة وأولياء أمورهم إلى تجنب الاعتماد على الصفحات والحسابات غير الرسمية، وعدم تداول المعلومات غير الموثقة، والرجوع إلى المنصات الرسمية للجامعة للحصول على الأخبار والتعليمات الدقيقة.