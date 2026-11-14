خلال 3 سنوات.. التربية تعلن إعادة 200 الف طالب وتلميذ إلى مقاعد الدراسة

وقال لتربية الأولى، ، للوكالة الرسمية وتابعته ، ان "حملة إعادة الطلبة المتسربين إلى مقاعد الدراسة خلال عام 2024 تمكنت من الوصول إلى 260 ألف طالب متسرب، عاد منهم نحو 100 ألف طالب إلى الدراسة"، مبيناً أن "هذه النتائج تجعل الحملة واحدة من أهم المشاريع التعليمية".وأضاف أن "المشروع الذي نُفذ بالتعاون مع منظمة خلال عام 2025 تمكن من الوصول إلى 238 ألف طالب وتلميذ عبر التواصل مع عوائلهم، وأسفر عن إعادة نحو 92 ألفاً و800 طالب وتلميذ إلى مقاعد الدراسة".وأوضح أن "الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعوائل من أبرز أسباب التسرب المدرسي"، مشيراً إلى أن "المنحة الحكومية أسهمت بشكل فعال في إعادة الطلبة إلى الدراسة، فضلاً عن افتتاح مدارس للأيتام، ما ساعد على عودة العديد من الطلبة والتلاميذ الذين انقطعوا عن التعليم بسبب الظروف الاقتصادية وعدم قدرة عوائلهم على تغطية نفقات الدراسة".وتابع أن " ، بإشراف وزير التربية وبالتنسيق مع للتربية، شكلت فرقاً ميدانية خلال عام 2026 لمتابعة ملف التسرب وإعادة الطلبة إلى مقاعد الدراسة"، لافتاً إلى أن "مديرية تربية بغداد الرصافة الأولى حققت المرتبة الأولى على مستوى ، بعد نجاحها في إعادة نحو 7 آلاف طالب وتلميذ إلى الدراسة".وأشار إلى أن "هناك عدة مسارات تعليمية لاستيعاب الطلبة العائدين، من بينها التعليم النظامي، مع مراعاة أعمار الطلبة الذين تجاوزوا السن المحددة للمرحلة الابتدائية".