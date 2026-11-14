خلال 3 سنوات.. التربية تعلن إعادة 200 الف طالب وتلميذ إلى مقاعد الدراسة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
عرض نتائج البحث
Enter
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
عرض نتائج البحث
Enter
عرض نتائج البحث
Enter
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الأمريكي يكشف عن "أرقام" تخص نقل النفط عبر هرمز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-581373-639302600881039957.jpg
خلال 3 سنوات.. التربية تعلن إعادة 200 الف طالب وتلميذ إلى مقاعد الدراسة
محليات
2026-11-14 | 08:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
179 شوهد
أعلنت
وزارة التربية
، اليوم السبت، إعادة نحو 200 ألف طالب وتلميذ متسرب إلى مقاعد الدراسة خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، فيما حددت أبرز أسباب التسرب المدرسي والإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة.
وقال
المدير العام
لتربية
بغداد
الرصافة
الأولى،
فلاح القيسي
، للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، ان "حملة إعادة الطلبة المتسربين إلى مقاعد الدراسة خلال عام 2024 تمكنت من الوصول إلى 260 ألف طالب متسرب، عاد منهم نحو 100 ألف طالب إلى الدراسة"، مبيناً أن "هذه النتائج تجعل الحملة واحدة من أهم المشاريع التعليمية".
وأضاف أن "المشروع الذي نُفذ بالتعاون مع منظمة
اليونيسف
خلال عام 2025 تمكن من الوصول إلى 238 ألف طالب وتلميذ عبر التواصل مع عوائلهم، وأسفر عن إعادة نحو 92 ألفاً و800 طالب وتلميذ إلى مقاعد الدراسة".
وأوضح
القيسي
أن "الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعوائل من أبرز أسباب التسرب المدرسي"، مشيراً إلى أن "المنحة الحكومية أسهمت بشكل فعال في إعادة الطلبة إلى الدراسة، فضلاً عن افتتاح مدارس للأيتام، ما ساعد على عودة العديد من الطلبة والتلاميذ الذين انقطعوا عن التعليم بسبب الظروف الاقتصادية وعدم قدرة عوائلهم على تغطية نفقات الدراسة".
وتابع أن "
وزارة التربية
، بإشراف وزير التربية وبالتنسيق مع
المديريات العامة
للتربية، شكلت فرقاً ميدانية خلال عام 2026 لمتابعة ملف التسرب وإعادة الطلبة إلى مقاعد الدراسة"، لافتاً إلى أن "مديرية تربية بغداد الرصافة الأولى حققت المرتبة الأولى على مستوى
العراق
، بعد نجاحها في إعادة نحو 7 آلاف طالب وتلميذ إلى الدراسة".
وأشار إلى أن "هناك عدة مسارات تعليمية لاستيعاب الطلبة العائدين، من بينها التعليم النظامي، مع مراعاة أعمار الطلبة الذين تجاوزوا السن المحددة للمرحلة الابتدائية".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
التربية: إعادة 92 ألف طفل إلى الدراسة واستهداف 150 ألفاً خلال 2026-2027
10:03 | 2026-09-18
التربية بصدد اطلاق برامج تستهدف إعادة 150 ألف متسرب إلى مقاعدهم الدراسية
01:05 | 2026-10-05
التربية تعلن ضوابط استضافة طلبة المدارس المسائية في المدارس الصباحية للدراسة المهنية
03:20 | 2026-10-15
إعادة فتح التقديم إلى قناة الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية
13:30 | 2026-11-02
خلال
3 سنوات.. التربية تعلن إعادة 200 الف طالب وتلميذ إلى مقاعد الدراسة
المديريات العامة
السومرية نيوز
وزارة التربية
المدير العام
فلاح القيسي
سومرية نيوز
السومرية
اليونيسف
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انهيار في الحارثية ببغداد
محليات
54.56%
03:57 | 2026-11-13
انهيار في الحارثية ببغداد
03:57 | 2026-11-13
محافظة عراقية تقترب من درجة الانجماد غدا
محليات
19.13%
01:19 | 2026-11-13
محافظة عراقية تقترب من درجة الانجماد غدا
01:19 | 2026-11-13
عبر معبر غير شرعي وفي 4 أيام فقط.. تفاصيل جديدة عن تحركات المشتبه بهما بمقتل العلواني في بيروت
أمن
15.24%
07:50 | 2026-11-13
عبر معبر غير شرعي وفي 4 أيام فقط.. تفاصيل جديدة عن تحركات المشتبه بهما بمقتل العلواني في بيروت
07:50 | 2026-11-13
العراق يخرج من مرحلة الخطر بعد توقف النزيف
اقتصاد
11.06%
05:48 | 2026-11-13
العراق يخرج من مرحلة الخطر بعد توقف النزيف
05:48 | 2026-11-13
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-13
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
Live Talk
المشاريع الصغيرة والتكافل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-12
Live Talk
المشاريع الصغيرة والتكافل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-12
ناس وناس
شارع الشيخ عمر بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-12
ناس وناس
شارع الشيخ عمر بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-12
عشرين
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
عشرين
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
استديو Noon
استديو نون 10-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-10
استديو Noon
استديو نون 10-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-10
صباحكم أحلى مع سلمى
ظاهرة أكل الورق 10-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-10
صباحكم أحلى مع سلمى
ظاهرة أكل الورق 10-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-10
طل الصباح
سيرة - نصيحة 9-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-09
طل الصباح
سيرة - نصيحة 9-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-09
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-13
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
Live Talk
المشاريع الصغيرة والتكافل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-12
Live Talk
المشاريع الصغيرة والتكافل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-12
ناس وناس
شارع الشيخ عمر بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-12
ناس وناس
شارع الشيخ عمر بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-12
عشرين
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
عشرين
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
استديو Noon
استديو نون 10-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-10
استديو Noon
استديو نون 10-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-10
صباحكم أحلى مع سلمى
ظاهرة أكل الورق 10-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-10
صباحكم أحلى مع سلمى
ظاهرة أكل الورق 10-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-10
طل الصباح
سيرة - نصيحة 9-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-09
طل الصباح
سيرة - نصيحة 9-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-09
اخترنا لك
الديوانية.. تواصل العمل لإنجاز مشروع مجاري قضاء غماس
11:47 | 2026-11-14
التعليم تمدد مهلة تثبيت القبول في الجامعات الحكومية والأهلية
09:41 | 2026-11-14
بينها شمولهم براتب الرعاية ومبادرة وطن.. الزيدي يصدر توجيهات تخص مرضى السكري
09:29 | 2026-11-14
بالصور.. جانب من تشييع جنازة النائب السابق أحمد العلواني
07:58 | 2026-11-14
مجلس محافظة كركوك يصوت على قحطان الونداوي محافظاً
07:18 | 2026-11-14
جامعة بغداد تعلن اعداد المقبولين في الدراسة المسائية
06:38 | 2026-11-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.