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بالصور.. جانب من تشييع جنازة النائب السابق أحمد العلواني
محليات
2026-11-14 | 07:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
607 شوهد
تنشر
السومرية نيوز
، صوراً لتشييع جنازة عضو
مجلس النواب
السابق
أحمد العلواني
.
وكانت قد حطت الطائرة التي كانت تقل جثمان العلواني، صباح اليوم السبت، في
مطار بغداد الدولي
قادمة من العاصمة
اللبنانية
بيروت
قبل أن يتم نقلها فيما بعد إلى مسقط رأسه في
محافظة الأنبار
لغرض تشييعه إلى مثواه الأخير.
يأتي هذا بالتزامن مع اعلان السفير العراقي لدى
لبنان
محمد رضا الحسيني
، مساء أمس الجمعة، تسلّم السفارة جثمان العلواني من الجانب اللبناني، بناءً على طلب ذويه، بعد استكمال الفحوص الطبية والجنائية المتعلقة بتحديد هويته، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات مقتله.
وعُثر على النائب العراقي السابق
أحمد العلواني
مقتولاً مساء الثلاثاء، داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد انقطاع الاتصال به، فيما باشرت السلطات اللبنانية التحقيق في ملابسات الجريمة ودوافعها التي لم تُحسم حتى الآن.
وفي وقت سابق، أكد قائد شرطة
الأنبار
، اللواء الحقوقي عادل
حامد رشيد
، امس الجمعة، رفض أي محاولة للمساس بأمن الدولة أو إطلاق العيارات النارية أو رفع الشعارات الطائفية خلال مراسم تشييع جثمان النائب السابق أحمد العلواني، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار وتطبيق القانون.
وقال رشيد، للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "المحافظة قدمت تضحيات كبيرة من الشهداء والجرحى في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار، وكذلك عشيرة البوعلوان التي كان لها دور وتضحيات في هذا المجال".
وأضاف أن "القوات الأمنية، وبإسناد العشائر وأبناء المحافظة، حريصة على الحفاظ على المكتسبات الأمنية وإيصال رسالة واضحة بأن الأنبار تنعم بالاستقرار وتتمسك بتطبيق القانون".
وشدد على أن "إطلاق العيارات النارية أو رفع أي شعارات طائفية أو القيام بأي تصرف يمس هيبة الدولة أمور مرفوضة ولن يُسمح بها"، مؤكداً "استعداد القوات الأمنية لتأمين مراسم التشييع وتقديم الدعم اللازم بما يضمن إقامة جنازة تليق بالفقيد".
ودعا رشيد الجميع إلى "التعاون والالتزام بالتعليمات الأمنية، حفاظاً على أمن المحافظة واستقرارها".
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محافظة الأنبار
أحمد العلواني
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مجلس النواب
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