بالصور.. جانب من تشييع جنازة النائب السابق أحمد العلواني

وكانت قد حطت الطائرة التي كانت تقل جثمان العلواني، صباح اليوم السبت، في قادمة من العاصمة قبل أن يتم نقلها فيما بعد إلى مسقط رأسه في لغرض تشييعه إلى مثواه الأخير.يأتي هذا بالتزامن مع اعلان السفير العراقي لدى ، مساء أمس الجمعة، تسلّم السفارة جثمان العلواني من الجانب اللبناني، بناءً على طلب ذويه، بعد استكمال الفحوص الطبية والجنائية المتعلقة بتحديد هويته، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات مقتله.وعُثر على النائب العراقي السابق مقتولاً مساء الثلاثاء، داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد انقطاع الاتصال به، فيما باشرت السلطات اللبنانية التحقيق في ملابسات الجريمة ودوافعها التي لم تُحسم حتى الآن.وفي وقت سابق، أكد قائد شرطة ، اللواء الحقوقي عادل ، امس الجمعة، رفض أي محاولة للمساس بأمن الدولة أو إطلاق العيارات النارية أو رفع الشعارات الطائفية خلال مراسم تشييع جثمان النائب السابق أحمد العلواني، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار وتطبيق القانون.وقال رشيد، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "المحافظة قدمت تضحيات كبيرة من الشهداء والجرحى في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار، وكذلك عشيرة البوعلوان التي كان لها دور وتضحيات في هذا المجال".وأضاف أن "القوات الأمنية، وبإسناد العشائر وأبناء المحافظة، حريصة على الحفاظ على المكتسبات الأمنية وإيصال رسالة واضحة بأن الأنبار تنعم بالاستقرار وتتمسك بتطبيق القانون".وشدد على أن "إطلاق العيارات النارية أو رفع أي شعارات طائفية أو القيام بأي تصرف يمس هيبة الدولة أمور مرفوضة ولن يُسمح بها"، مؤكداً "استعداد القوات الأمنية لتأمين مراسم التشييع وتقديم الدعم اللازم بما يضمن إقامة جنازة تليق بالفقيد".ودعا رشيد الجميع إلى "التعاون والالتزام بالتعليمات الأمنية، حفاظاً على أمن المحافظة واستقرارها".