التعليم تمدد مهلة تثبيت القبول في الجامعات الحكومية والأهلية

وذكر بيان للوزارة، ان الحسني "وجه بتمديد مهلة تثبيت في الجامعات الحكومية والأهلية ضمن جميع قنوات القبول الموحد للعام الدراسي 2027/2026، الى غاية يوم الخميس الموافق 19 تشرين الثاني 2026".ويأتي هذا القرار، وفق البيان، "حرصاً من على إتاحة الفرصة أمام الطلبة لاختيار القبول الأنسب لهم، فيما أكدت أن تثبيت الطالب قبوله في إحدى قنوات القبول المعلنة يعد قبولاً نهائياً ويترتب عليه إلغاء قبوله في القنوات الأخرى".