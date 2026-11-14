الديوانية.. تواصل العمل لإنجاز مشروع مجاري قضاء غماس

وقال مدير عام للمجاري، المهندس آل ، في بيان، إن المشروع يتضمن تنفيذ شبكات متكاملة للصرف الصحي ومياه الأمطار، وإنشاء 5 محطات رفع مشتركة، فضلاً عن وحدة معالجة مركزية بطاقة تصميمية تبلغ 15 ألف متر مكعب يومياً.وأضاف أن الأعمال مستمرة في تنفيذ فقرات المشروع، بالتزامن مع المباشرة بصب الشوارع التي اكتملت فيها أعمال مد شبكات المجاري، بما يسهم في إعادة تأهيل البنى التحتية وتحسين الواقع العمراني.وأكد آل ميرزا حرص المديرية على توفير الإمكانات الفنية والهندسية اللازمة لإنجاز المشروع ضمن التوقيتات الزمنية المحددة، ووفق المواصفات المعتمدة، بما يحقق الأهداف الخدمية والبيئية لأهالي قضاء غماس ومحافظة .