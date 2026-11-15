النزاهة تضبط أميني مخزن في ميسان بعد فقدان 485 طناً من الشلب

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لـ ، أن فريق عمل انتقل إلى فرع الشركة في المحافظة، وتمكن، بعد إجراء التحريات والتدقيق في المعلومات الواردة، من ضبط أميني مخزن، إثر الكشف عن فقدان الكميات المذكورة من محصول الشلب من المخازن التي كانت بعهدتهما.وأضافت أن الفريق ضبط المحاضر التحقيقية المنظمة بحق المتهمين، وما تضمنته من عقوبات مفروضة بحقهما، فضلاً عن محضر التضمين المالي البالغ 126 مليون دينار، المترتب بذمتهما.وأشارت الهيئة إلى أن قاضي المختصة بقضايا النزاهة قرر توقيف المتهمين، وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات.