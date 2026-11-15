سجن البصرة المركزي يتجه لإطلاق الحوالات المالية إلكترونياً عبر السوار الإلكتروني

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لـ ، أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير آليات التعاملات المالية وتسهيل إيصال المبالغ إلى النزلاء وذويهم، من خلال اعتماد .وأضافت أن إدارة السجن استضافت وفداً من التعاوني، ونظمت ورشة توعوية تضمنت شرحاً تفصيلياً لآلية عمل السوار الإلكتروني وربطه بالبطاقة المصرفية، وطرق شحنه واستخدامه، فضلاً عن توضيح إجراءات إجراء الحوالات المالية والإجابة عن استفسارات ذوي النزلاء.وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها لتوسيع نطاق التحول الرقمي وتبني في تقديم الخدمات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة التعاملات المالية وتوفير وسائل إلكترونية آمنة لتطوير بيئة العمل الإصلاحي.