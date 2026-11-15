مدينة للطفل في بغداد

وقال وكيل ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "المشروع الذي تنفذه الوزارة ووصلت نسب انجازه حتى الآن 70 بالمئة، يضم مسارح واستوديوهات ومراكز تدريب لتنمية المواهب على الرسم والتمثيل والموسيقى، فضلاً عن مرافق رياضية ومسبح وحدائق وأماكن للترفيه، مع تخصيص غرف لإقامة الوافدين من المحافظات خلال مشاركتهم بالبرامج والدورات".وذكر أن "تصميم المدينة لن يقتصر على الجانب الإنشائي، إنما سيحاكي عقل الطفل ويعكس أهمية دوره ببناء الدولة والمجتمع مستقبلاً"، مبيناً أن "المشروع يهدف إلى جمع أطفال من مختلف المحافظات، في موقع ثقافي واحد يتيح لهم تطوير مهاراتهم وقدراتهم".وتابع ان "تشغيل المدينة سيكون من خلال برامج ودورات قصيرة لأسبوع أو اثنين او طويلة، وستنظمها الثقافة بالتنسيق مع والمراكز ومنظمات المعنية بالطفل".وذكر ان "الدورات تشمل الخط والرسم والتمثيل والمسرح والتكنولوجيا ومجالات أخرى لتنمية المواهب"، لافتا الى ان "هدف الوزارة من المدينة لا يتركز على الجانب المادي، وإنما على توعية الأطفال وبناء قدراتهم الفكرية والإبداعية".