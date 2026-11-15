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الاعلان عن حجم الخسائر في اربيل جرَّاء السيول
محليات
2026-11-15 | 03:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
386 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
كشفت
الإدارة المحلية
في
أربيل
عن حصيلة الأضرار الناجمة عن السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة في السابع من الشهرالحالي.
وبين نائب محافظ
أربيل
هيمن
قادر في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، أن "
مركز إدارة الأزمات
بالتعاون مع
مؤسسة بارزاني
الخيرية والهلال الأحمر العراقي والمنظمات المدنية تواصل عمليات مسح وتوثيق دقيقة للأضرار حيث تضرر 1,740 منزلاً ومتجراً وموقعاً، فضلاً عن تسجيل أضرار171 مركبة"، مبيناً أن "المنازل السكنية كانت الأكثر تضرراً وبلغ عددها 850 منزلاً، ومن ثم المحال التجارية بواقع 650 متجراً ، وتشكل الفئتان معاً نحو 86 بالمئة من إجمالي المواقع المتضررة المسجلة".
وأكد قادر أنه "يجري إعداد تقرير شامل بنتائج المسح الميداني لرفعه إلى
مجلس وزراء إقليم كردستان
تمهيداً لإقرار آلية صرف التعويضات المناسبة للمواطنين المتضررين".
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