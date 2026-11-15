الاعلان عن حجم الخسائر في اربيل جرَّاء السيول

وبين نائب محافظ قادر في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن " بالتعاون مع الخيرية والهلال الأحمر العراقي والمنظمات المدنية تواصل عمليات مسح وتوثيق دقيقة للأضرار حيث تضرر 1,740 منزلاً ومتجراً وموقعاً، فضلاً عن تسجيل أضرار171 مركبة"، مبيناً أن "المنازل السكنية كانت الأكثر تضرراً وبلغ عددها 850 منزلاً، ومن ثم المحال التجارية بواقع 650 متجراً ، وتشكل الفئتان معاً نحو 86 بالمئة من إجمالي المواقع المتضررة المسجلة".وأكد قادر أنه "يجري إعداد تقرير شامل بنتائج المسح الميداني لرفعه إلى تمهيداً لإقرار آلية صرف التعويضات المناسبة للمواطنين المتضررين".