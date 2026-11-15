وزير الصحة: شمول جميع مرضى السكري من النوع الأول بالضمان الصحي مجاناً

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أعلن ، الأحد، شمول جميع المصابين بداء السكري من النوع الأول بخدمات الضمان الصحي مجاناً، استناداً إلى توجيهات رئيس

وقال في بيان، إن القرار يتضمن تقديم خدمات الضمان الصحي لهذه الفئة من المرضى دون مقابل، مع مراعاة التوسع التدريجي في تقديم خدمات الضمان الصحي بالمحافظات.