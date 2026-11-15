القبض على 8 موظفين في شركة توزيع المنتجات النفطية بتهمة هدر المال العام

وقال في بيان، إن المتهمين تسببوا بهدر المال العام من خلال شراء مواد بأسعار مضاعفة خلافاً للقانون، مبيناً أن أقوالهم دُوّنت، واتُخذت الإجراءات القانونية بحقهم.وأضاف أن المحكمة قررت توقيف المتهمين وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات.