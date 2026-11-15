مرض القلب أنهى فرحتها بالتخرج.. تفاصيل وفاة الطالبة زيلان في أربيل

وقال والدها، دشتي عمر، إن العائلة كانت حاضرة في الملعب وتراقب ابنته عن كثب بسبب وضعها الصحي، مبيناً أنها مرت من أمامهم قبل أن تسقط أرضاً، وعندما وصل إليها كانت سيارة الإسعاف قد نقلتها إلى ، حيث بذل الأطباء جهوداً لإنقاذها، لكنها فارقت الحياة أثناء نقلها إلى المستشفى.وأضاف أن ابنته كانت تخضع لمتابعة طبية مستمرة، وتتلقى خمسة أنواع من الأدوية يومياً، لافتاً إلى أن العائلة كانت على دراية بحالتها الصحية، وسبق أن أوصتها بالجلوس فور شعورها بالتعب، لأن الإرهاق قد يؤثر في وضعها، إلا أنها لم تكن تشعر بالتعب يوم الحفل، كما أن المراسم كانت تسير بهدوء.وأشار والدها إلى أن الأسرة بذلت جهوداً كبيرة لعلاجها، وسافرت بها إلى والهند، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إجراء عملية جراحية لها، الأمر الذي دفع العائلة إلى إحاطتها برعاية مستمرة ومراعاة وضعها الصحي.وبيّن أنه تولى بنفسه تجهيز ملابس التخرج لابنته، وحرص على اختيار حذاء مريح لا يتسبب لها بالإرهاق، مؤكداً أنها كانت سعيدة جداً بالمشاركة في الحفل، وكانت قد عبّرت عن رغبتها في الحصول على وظيفة والعمل بإحدى المؤسسات بعد إكمال دراستها.وفيما يتعلق بمقطع الفيديو الذي أظهر استمرار زميلات زيلان في التقدم ضمن طابور التخرج بعد سقوطها، وما أثاره من تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح والدها أن ابنتها كانت تربطها صداقة قوية بطالبتين من كليتها، وكانتا على علم بوضعها الصحي، مشيراً إلى أن إحداهما أخبرتهما بأن زينة أشارت إليهما بيدها قبل سقوطها، وطلبت منهما مواصلة السير وعدم التوقف عن التقدم في الطابور.وفي سياق متصل، وجّه ، الجمعة (13 تشرين الثاني 2026)، رسالة تعزية إلى والد الطالبة الراحلة، أعرب فيها عن حزنه العميق لوفاتها، مؤكداً مواساته لأسرتها والطلبة، وداعياً الله أن يلهم ذويها الصبر والسلوان وأن يتغمدها بواسع رحمته.وشهد في ، الخميس، إقامة مراسم حفل التخرج المركزي للدورة الخامسة والأربعين لجامعة ، بمشاركة وعائلاتهم وعدد من المسؤولين الأكاديميين والحكوميين، فيما مُنحت شهادات التخرج لـ5347 طالباً وطالبة من مختلف الكليات والأقسام العلمية والإنسانية للعام الدراسي المنصرم.