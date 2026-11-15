النزاهة: السجن سبع سنوات لوكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع

الهيئة أضافت إنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بسجن وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع (خالد غزاي عطيه مطلك المعاضيدي) لمُدَّة سبع سنوات، استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، مع إلزامه برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (٨,٢٤٢,٦٧٨,٠٠٠) مليارات دينارٍ عراقيٍ و(٦,٦٨٦,٢٩٢) ستة ملايين دولارٍ أمريكيٍّ، مع فرض غرامةٍ ماليَّةٍ، تعادل قيمة الكسب غير المشروع، وفقاً لأحكام المادة (١٩/رابعاً) من قانون الهيئة، مُوضحةً أنَّ إجمالي المبلغ (٣٦,٨١٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة وثلاثين مليار دينار.وتابعت إنَّ المحكمة أصدرت قرار حكمٍ آخر على المُدان يقضي بحبسه حبساً شديداً لمُدَّة ثلاث سنوت عن جريمة الإخفاء، وتطبيق العقوبة الأشد، لافتةً إلى أنَّ المحكمة قرَّرت تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للهيئة؛ للمطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.