السجن 15 سنة بحق مدان بتهريب المشتقات النفطية في بغداد

وذكر ، في بيان نقله إعلام القضاء، أن المدان أحدث خرقاً في الأنبوب الناقل للمشتقات النفطية، الذي يمر عبر الأرض التي يشغلها، في إطار جريمة تهريب المشتقات النفطية.وأضاف أن المحكمة أصدرت حكمها بحقه استناداً إلى أحكام المادة 6/ أولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008، وبدلالة المادة الرابعة من رقم 13 لسنة 2005، مع الاستدلال بأحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات.ويأتي الحكم على خلفية الأفعال المنسوبة إلى المدان والمتعلقة بإحداث خرق في الأنبوب النفطي بالأرض التي يشغلها، وفقاً لما أورده إعلام القضاء.