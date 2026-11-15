نقابة المحامين تبحث مع القنصل الأمريكي التشريعات العراقية وتحديات العمل المهني

وقالت ، في بيان، إنها استقبلت القنصل الأمريكي في مقر النقابة، وناقش الجانبان القضايا المتعلقة بالتشريعات العراقية والتحديات المهنية التي تواجه المحامين.وأضافت أنها أكدت خلال اللقاء ثوابت نقابة المحامين في حماية أعضائها وصون حق الدفاع، بوصفه حقاً دستورياً مكفولاً.