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هيئة الاعلام تقرر منع ظهور خالد ابو عراق في وسائل الاعلام
محليات
2026-11-15 | 08:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
231 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
قررت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاحد منع ظهور خالد ابو عراق في وسائل الاعلام لمدة 45 يوما.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة الإعلام والاتصالات وبناء على تقرير الرصد في دائرة التنظيم الإعلامي المختصة لدى هذه الهيأة المتعلق بمضمون مادة إعلامية نشرها خالد أبو عراق، عبر صفحته الشخصية على منصة (إكس) بتاريخ ٢٠٢٦/۱۱/۱۳، والتي عدت مخالفة للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة،تقرر منع الظهور الإعلامي لخالد أبو عراق في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في
العراق
لمدة (45) يوما اعتبارا من تاريخ صدور اعمامنا هذا".
واضافت ان "الجهات المخالفة ستتحمل التبعات القانونية كافة في حال استضافته".
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