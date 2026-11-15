القضاء: 29 طلب رفع الحصانة النيابية خلال العام الحالي

وقال في تصريح تابعته ، ان "الادعاء العام يتابع قضايا الفساد المالي والإداري منذ لحظة تقديم الإخبار وحتى صدور الحكم الفاصل".واضاف انه "تم استرداد 16 متهماً من مختلف دول العالم من أصل 97 ملف استرداد"، مشيرا إلى أن "عدد طلبات رفع الحصانة النيابية خلال العام الحالي بلغ 29 طلباً".واكد أن " يولي اهتماماً بالغاً بالتطور التقني والحوكمة الإلكترونية"، موضحاً أن "الادعاء العام في (خصم شريف) فهو لا ينحاز إلى طرف على حساب آخر".وبين أن "الادعاء العام يضطلع بدور أساسي في النظام القضائي العراقي".