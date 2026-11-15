بيان جديد من الرافدين يخص السلف للمتقاعدين

وذكر المصرف في بيان، ورد لـ ، أن "منح الدفعة الثانية شمل المتقاعدين الذين استُكملت إجراءات طلباتهم".وأضاف أن "العمل مستمر لإنجاز بقية طلبات الوجبة السادسة واستكمال إجراءات المنح تباعاً، وفق الضوابط المعتمدة".وأكد المصرف حرصه على تسريع إنجاز المعاملات وتطوير وتبسيط إجراءاتها، بما يوفر وقت الزبائن وجهدهم، ويلبي احتياجاتهم بسهولة وكفاءة.