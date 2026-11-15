أهالي منطقة النور في الشعلة يناشدون إيقاف قرار إزالة منازلهم

وأوضح الأهالي، في حديث للسومرية نيوز، أن المنطقة تضم منازل مأهولة وتتوفر فيها الخدمات الأساسية، من تبليط وشبكات مجارٍ ومدارس، مستغربين شمولها بقرار الإزالة رغم امتلاكهم مستندات ملكية للأراضي.وطالب الأهالي، الجهات الحكومية المختصة بمراجعة القرار وإيقاف إجراءات الإزالة، والنظر في أوضاع العائلات التي تواجه خطر فقدان منازلها.