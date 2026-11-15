76 بالمئة من التخصيص المالي لسلف مصرف الرافدين لا يزال متاحاً

وقال المصدر في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " مستمر بمنح السلف الإلكترونية حيث تم منح 24٪؜ فقط من التخصيص والمتبقي 79٪؜".وأضاف ان "المصرف منح 25,973 سلفة إلكترونية، بقيمة إجمالية تجاوزت 237 مليار دينار، من أصل 30 ألف طلب"، مشيراً إلى أن" 3,627 طلباً لا تزال قيد الإنجاز، فيما تم رفض 400 طلب".وأكد المصدر "استمرار المصرف باستقبال الطلبات ومنح السلف وفق الضوابط المعتمدة، لحين استنفاد التخصيص المالي المتبقي".