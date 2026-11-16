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الأمطار الرعدية تستأنف من الغد.. 11 درجة تفصل الشمال عن الجنوب

محليات

2026-11-16 | 01:41
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الأمطار الرعدية تستأنف من الغد.. 11 درجة تفصل الشمال عن الجنوب
911 شوهد

السومرية نيوز - محلي
توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الثلاثاء، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق".
وأضافت أن "يوم الأربعاء، سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم مع تساقط زخات مطر رعدية في المنطقة الشمالية وأجزاء متفرقة من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".
وأشارت إلى أن "الخميس القادم، سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة في بعض أقسام المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية"، مبينة أن "طقس يوم الجمعة، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق".
 
 
 
وتابعت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ ستتراوح بين 19-30 مئوية".
 
 
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