الأمطار الرعدية تستأنف من الغد.. 11 درجة تفصل الشمال عن الجنوب

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "غداً الثلاثاء، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في ، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق".وأضافت أن "يوم الأربعاء، سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم مع تساقط زخات مطر رعدية في المنطقة الشمالية وأجزاء متفرقة من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".وأشارت إلى أن "الخميس القادم، سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة في بعض أقسام المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في "، مبينة أن "طقس يوم الجمعة، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق".