ضوابط جديدة لإدخال مواد البناء إلى الأراضي الزراعية

وقال عضو المجلس في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "المجلس أصدر مؤخراً قراراً رسمياً ينص على الموافقة على ادخال مواد البناء والإنشائية إلى المناطق الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تذليل المعوقات الإدارية والقانونية التي تواجه الساكنين فيها".وأشار إلى "إنهاء اللجنة المشكلة لوضع آليات تنفيذ القرار أعمالها بإصدار تعليمات قانونية وإدارية تشمل تنظيم إدخال هذه المواد لأغراض البناء والترميم لأصحاب الحقوق التصرفية للأراضي الزراعية الذين يمتلكون عقوداً طويلة الأمد وفق أحكام قوانين رقم 117 لسنة 1970، و35 لسنة 1983، و24 لسنة 2024، إضافة إلى من لديهم سند طابو رقم 25".وبين الشمري أن "القرار يسمح بترميم الدور والمحلات الفرعية في هذه المناطق شرط أن تكون خارج محرمات الطرق، إضافة إلى أنه يشمل أيضاً المناطق التي انتفت صفتها الزراعية وتحولت إلى سكنية قبل إصدار القرار المذكور"، منوهاً بأن "هذا الأمر يتم تحديده وتأييده من قبل رئيس الوحدة الإدارية والشعبة الزراعية المختصة".وتابع أن "القرار يسمح أيضاً بدخول المواد لإنجاز مشاريع تطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، إلى جانب مخازن المحاصيل وحظائر المواشي والبيوت البلاستيكية وإنشاء الأسيجة الشبكية للمزارع"، موضحا ان "القرار يمنع بشكل بات إدخال مواد البناء إلى المناطق التي تقع داخل التصميم الأساس للعاصمة وضمن حدود ، إلا بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المختصة، إلى جانب الأراضي المهيأة للتقطيع".واكد "إلزام الجهات التنفيذية والقوات الماسكة للأرض بالتنفيذ بموجب كتاب صادر عن الوحدات الإدارية للمناطق".