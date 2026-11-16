قاعدة بيانات لرصد أسعار المحاصيل والدواجن

وذكر الوكيل الفني للوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن "الوزارة عقدت اجتماعاً موسعاً بمشاركة دوائرها المختصة، لمناقشة واقع أسعار المحاصيل الزراعية والدواجن والأسمدة، والوقوف على أبرز المتغيرات التي تؤثر في حركة السوق المحلية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والظروف الإقليمية وانعكاساتها على كلف المواد الأولية وسلاسل التوريد".وأضاف أن "الاجتماع بحث تداعيات تلك المتغيرات في تكاليف الإنتاج الزراعي وانعكاساتها على أسعار المنتجات في الأسواق، فضلاً عن مناقشة الآليات الكفيلة بالحفاظ على استقرار أسعار المحاصيل الاستراتيجية والأساسية، وفي مقدمتها الطماطم والبصل والبطاطا، نظراً لأهميتها في تلبية احتياجات المستهلكين وتأمين متطلبات السوق المحلية".وأوضح أن "الوزارة وجهت باحتساب كلف السلع والإسراع في إنجاز مهامها، من خلال إعداد قاعدة بيانات دقيقة ورصينة تتضمن تفاصيل كلف الإنتاج ومختلف المدخلات الزراعية، فضلاً عن رصد المتغيرات المرتبطة بحركة الأسعار، بما يتيح تحديد الأسباب الفعلية لتذبذب الأسعار، سواء كانت ناجمة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج أو تغيرات العرض والطلب أو اضطرابات سلاسل التجهيز".ونوه بأن "الخطوة، ستوفر مؤشرات واضحة تساعد الوزارة على متابعة حركة الأسواق واتخاذ القرارات المناسبة استناداً إلى بيانات دقيقة، فضلاً عن دعم المنتج المحلي، والحد من التقلبات غير المبررة في الأسعار، وتحقيق التوازن لمصالح المزارعين والمنتجين إضافة إلى حماية القدرة الشرائية للمستهلكين".