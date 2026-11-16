حملة كبرى لمتابعة التسعيرة الموحدة للأدوية

وقال المتحدث باسم النقابة اسامة هادي في تصريح للصيحفة الرسمية وتابعته ، إن "نقابة صيادلة هي من بادرت بطرح مشروع التسعيرة الدوائية، وبدأت بتنفيذه عام 2017 قبل انتقاله إلى لتقوم بتنفيذه دائرة العيادات الطبية الشعبية التابعة لها منذ أواخر العام 2021 ولغاية اليوم"، مشيراً إلى أن "النقابة تعمل كشريك أساسي لوزارة في اتخاذ كل ما من شأنه إنجاح هذا المشروع".وأضاف أن "مشروع التسعيرة فيه جوانب فنية كثيرة ربما لايعرفها إلا ذوو الاختصاص ولعلّ أهمها هو ارتباطه الوثيق بالمستحضرات المسجلة في وزارة الصحة وهو مطبق ومعمول به اصلاً قبل تشكيل اللجنة النيابية المذكورة وهناك مصفوفة سعرية معتمدة ومطبقة لتحديد أسعار الأدوية للمواطنين".وبين هادي أن "النقابة مسؤولة عن تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 اضافة إلى واجباتها التنظيمية والرقابية والتي من ضمنها تسيير فرق تفتيش خاصة للوقوف على تطبيق صيادلة العراق لمشروع التسعيرة وبشكل دقيق بما يسهم في توفير سعر موحد للمواطنين من جهة وهامش ربح معقول للمستوردين من جهة أخرى".