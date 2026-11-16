نقابة الأطباء تنظم تظاهرة لخريجي دفعة 2025 للمطالبة بالتعيين على الملاك الدائم

– محليات



نظمت نقابة الأطباء، اليوم الاثنين، تظاهرة داخل مقرها في ، بمشاركة خريجي كليات الطب دفعة 2025، للمطالبة بفتح استمارة وشمولهم بالتعيين على الملاك الدائم بدلاً من التعاقد.

ورفع المشاركون مطالب تتعلق بحسم ملف تعيينهم وضمان حقوقهم الوظيفية، رافضين اعتماد صيغة العقود في تعيينهم.

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