وزير العدل يوجّه باستكمال إجراءات اتفاقيات نقل المحكومين مع دول لديها سجناء في العراق

وذكرت الوزارة في بيان أن شواني ترأس اجتماعاً مع الكادر المتقدم لدائرة العلاقات العدلية، لمتابعة سير العمل وبحث سبل تطوير مهام الدائرة.وأضافت أن الوزير وجّه بتنظيم زيارات ميدانية إلى المحافظات للاطلاع على واقع عمل الدوائر العدلية، وتحديد احتياجاتها والمعوقات التي تواجهها، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد شواني أهمية توسيع التعاون مع الدول الصديقة في مجالات تبادل السجناء والتعاون القانوني، فضلاً عن التنسيق مع لتنظيم برامج تدريبية تخصصية تهدف إلى تبادل الخبرات ورفع كفاءة الملاكات العدلية.