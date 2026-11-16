الطاقة الذرية تنفذ تمريناً ميدانياً للسيطرة على مصدر مشع عالي النشاط في بغداد

وقالت رئيسة الهيئة، ثناء الزجراوي، إن الطوارئ المركزية والإشعاعية النووية نظمت تمريناً تعبوياً لمركبة تحمل مصادر مشعة عالية النشاط، بهدف السيطرة على مصدر مشع، بمشاركة فرق الهيئة وهيئة الرقابة النووية والجهات المعنية الأخرى.وأضافت أن التمرين أُجري في منطقة التويثة، التي تبعد 17 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من العاصمة ، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، مبينة أن الهدف الرئيس يتمثل في الاستعداد لأي طارئ يتضمن مصدراً مشعاً، بحسب ما نقلت .من جانبه، أوضح مدير النووي في الهيئة، ، أن الفعالية تهدف إلى اختبار جاهزية الفرق وقدراتها على التصدي للحوادث الإشعاعية والنووية المحتملة، مشيراً إلى امتلاك غرفة طوارئ إشعاعية تضم فرقاً متعددة، من بينها فرق التصدي الأول.وبيّن أن سيناريو التمرين يحاكي انسكاب مادة مشعة من آلية مخصصة لنقل المواد الطبية المشعة، مع وقوع إصابات افتراضية، ما يستدعي تدخل فرق (CBRN)، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة الرقابة النووية، والدفاع المدني، ومكافحة المتفجرات.وأكد أن جميع الفرق تعمل بإشراف قائد للحدث، بهدف اختبار مستوى التنسيق المشترك وقياس الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مثل هذه الحالات.