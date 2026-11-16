الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل معمل أخشاب مخالف في الوزيرية وينقذ مواطناً

وذكرت أن عشر فرق إطفاء تخصصية من مديرية دفاع مدني شاركت في إخماد الحريق، الذي اندلع في موقع تبلغ مساحته نحو 300 .وأضافت أن الفرق نفذت عمليات عزل وتطويق للنيران، وتمكنت من السيطرة عليها وإجراء التبريد، من دون تسجيل إصابات بشرية، مشيرة إلى أن الموقع كان يفتقر إلى شروط السلامة ومتطلبات الوقاية الخاصة بالدفاع المدني.وأشارت المديرية إلى طلب فتح تحقيق عاجل واستدعاء خبراء الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.