النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس هيئة استثمار صلاح الدين

وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ ، ان "محكمة جنايات صلاح الدين/ الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بحقّ المُدانّ، يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ؛ على خلفيَّة تستُّره على مُخالفاتٍ ارتكبها مُستثمر مشروع درَّة السكنيّ بقضاء سامراء في العام ٢٠٢٥، وعدم أخذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة لمُحاسبته وفقاً لأحكام قانون الاستثمار".وأضافت الهيئة إنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على وقائع القضيَّة والأدلة والإثباتات المُتحصّلة فيها، أصدرت قرار الإدانة والحكم بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (٤٧ و٤٨ و٤٩) منه".