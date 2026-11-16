وقالت التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود في بيان، "بإشراف مباشر من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبمتابعة مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تم شمول المتقاعدين والعمال المضمونين بمبادرة (وطن) لتخصيص قطعة أرض او داراً سكنية لمن لا يمتلكونها هم او عوائلهم".وأضاف البيان، "تأتي هذه الالتفاتة الإنسانية لغرض انصاف هذه الشريحة ودعمها انسجاما مع توجهات الوزارة الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من خدماتها . ودعت الدائرة الراغبين بالشمول بالمبادرة الى تقديم طلباتهم وفقا للآلية الآتية :_العمال المضمونون في : مراجعة مقر الدائرة الكائن في / قسم صرف الرواتب التقاعدية.-متقاعدو الضمان الاجتماعي في بغداد:مراجعة مقر الدائرة في الوزيرية /قسم صرف الرواتب التقاعدية .- العمال المضمونون ومتقاعدو الضمان الاجتماعي في المحافظات فيتطلب الامر مراجعتهم لأقسام الدائرة في محافظاتهم.وتابع البيان ،أنه "يجب أن يرفق المتقدمون مع استمارة طلب الشمول بالمبادرة".