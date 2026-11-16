الرافدين يصدر بيانا بشان الوجبة السابعة من السلف الإلكترونية للموظفين

وقال المصرف في بيان ورد لـ انه "تم استكمال منح الدفعة الأولى من الوجبة السابعة من السلف الإلكترونية للموظفين المدنيين والعسكريين الذين استُكملت إجراءات طلباتهم".واضاف "نواصل إنجاز بقية طلبات الوجبة السابعة واستكمال إجراءات المنح تباعاً، وفق الضوابط المعتمدة"، مؤكدا "الحرص على تسريع إنجاز المعاملات وتطوير خدماتنا الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها، بما يوفّر وقت زبائننا وجهدهم، ويلبّي احتياجاتهم بسهولة وكفاءة".