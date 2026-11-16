بحث ومصر، الاثنين، آليات تذليل العقبات التي تواجه حركة الشاحنات ونقل البضائع بين البلدين.

وقالت في وفق بيان، "التقى سفير جمهورية لدى جمهورية مصر العربية الدكتور ، اليوم الاثنين، وزير النقل في جمهورية مصر العربية الشقيقة الفريق ، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وجرى خلال اللقاء "بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين العراق ومصر في مجالات النقل والبنى التحتية، ولا سيما إنشاء وتطوير الجسور والطرق، فضلاً عن مناقشة آليات تذليل العقبات التي تواجه حركة الشاحنات ونقل البضائع بين البلدين، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية، وتعزيز انسيابية ، وفتح آفاق أوسع للتبادل التجاري".

كما تناول اللقاء وفق البيان "فرص توسيع آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ولا سيما في مجالات إنشاء المناطق الصناعية، مع التركيز على بوصفه مشروعاً استراتيجياً واعداً لتعزيز الربط الإقليمي والتجارة الدولية".

وبحث الجانبان كذلك "فرص التعاون في مشاريع الطاقة والبنى التحتية المرتبطة بنقل النفط، بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة ويفتح مجالات جديدة للشراكة بين البلدين".