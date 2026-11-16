وقالت الوزارة في بيان تابعته "لم نتلقَّ في والاتصالات أي رسمي من والاتصالات العراقية بشان إغلاق أي منصة".وأضافت "عند استلام خطاب رسمي بهذا الخصوص أو أي شأن آخر، وبعد دراسة جوانب هذه الخدمة والحصول على رأي الجهات المختصة من الناحيتين القانونية والأمنية، ووفقًا لقانون الوزارة، سنتخذ القرار بما يخدم المصلحة العامة ويضمن تقديم أفضل خدمات النقل لمواطني إقليم كوردستان".يشار إلى أن هيئة الإعلام والاتصالات الاتحادية، قررت اليوم، حجب تطبيق تلغرام حفاظا على الأمن في البلاد.