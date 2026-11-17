وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنَّ "فريقاً مُؤلَّفاً في ، باشر أعمال التحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ وردت إليه بشأن طلب ضابطٍ يعمل في أحد في المُحافظة مبلغاً مالياً؛ مقابل تغيير مجرى التحقيق في الأوراق التحقيقيَّة الخاصَّة بأحد الموقوفين في المركز، حيث تمكَّن الفريق، بعد استكمال إجراءات التحرّي ونصبِ كمينٍ محكمٍ، من ضبطه بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة، مُشيرةً إلى أنَّ المبلغ المضبوط بحوزته يُمثّلُ الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة الكليّ المُتَّفق عليه".ولفتت إلى أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات أمام أنظار قاضي المُختصّ بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".