وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاربعاء سيكون غائماً إلى غائم جزئي في المنطقتين الشمالية والجنوبية، مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً في نهاراً، وسيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق".وأضافت أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الشمالية والوسطى، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية وخاصة الأقسام الجبلية منها، وصحواً مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية ومقاربة في المنطقة الوسطى عن اليوم السابق"، مشيرة إلى أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية وخاصة الأقسام الجبلية منها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق".وأوضحت أن "السبت القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في المنطقة الشمالية، وصحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".