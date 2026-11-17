وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرق الإطفاء التابعة لمديرية دفاع مدني تمكنت، فجر اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق ضخم اندلع داخل محطة وقود أهلية (محطة سرحة) في منطقة سرحة التابعة لقضاء طوزخورماتو".واضافت انه "فور تلقي البلاغ، توجهت 6 فرق إطفاء بشكل عاجل إلى موقع الحادث، وتبين -عند الوصول والمعاينة- أن النيران اندلعت في خزان وقود (بنزين) تبلغ سعتها 55,000 لتر. وبمهنية عالية وسرعة استجابة، حاصرت الفرق النيران وأخمدتها بالكامل، مانعةً امتدادها إلى الخزانات المجاورة والمناطق الحيوية المحيطة".وتابعت ان "الحادث اسفر عن وفاة حارس المحطة"، مشيرة الى انه "تم انتشال جثته، بالإضافة إلى تسجيل إصابة سائق صهريج". واكدت فتح "تحقيق رسمي، واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".