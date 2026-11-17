من جانبها، أعلنت الحوزة العلمية في الأشرف تعطيل دروسها حداداً على رحيله، اليوم وغداً.وجاء في بيان النعي: "نعلن تعطيل بحث صلاة المسافر اليوم وغداً، حداداً على رحيل المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني"، معرباً عن "الحزن والأسى لرحيل المرجع الديني".وولد المرجع الراحل عام 1921 في مدينة مشهد، وبدأ دراسة المقدمات في حوزتها، ثم هاجر إلى ودرس في حوزة النجف، حتى أصبح أحد أبرز تلامذة المرجع الراحل آية الله العظمى أبي القاسم ، وحصل على درجة الاجتهاد، قبل أن يعود إلى مشهد، ثم إلى قم، ليتولى تدريس الأصول والفقه في حوزتها العلمية.